Criteria: Desaprobación del Presidente Kast sube al 52% y su aprobación cae al 39%

La última encuesta Criteria reveló que la desaprobación del Presidente José Antonio Kast registró una nueva alza, llegando al 52%, cinco puntos porcentuales más que en la medición pasada.

En tanto, la aprobación del mandatario retrocedió nuevamente alcanzando 39%, un punto porcentual menos que la semana pasada. Un 9% dijo que no sabía cómo evaluar su desempeño.

Manejo de Emergencia

Considerando que el Gobierno ha planteado que Chile se encuentra en una situación de emergencia, el 46% de los encuestados señaló que la administración está tomando el camino incorrecto, mientras que el 36% manifestó que es el correcto y un 18% no lo tiene claro.

En cuanto a la megarreforma, un 38% está de acuerdo con la iniciativa y un 26% no tiene una postura definida sobre la iniciativa.

Sobre los beneficios de este proyecto, el 49% cree que favorecerá principalmente a las grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que el 34% dice que favorecerá la creación de empleo para la población en general. Un 17% no está de acuerdo con ninguna de las afirmaciones.

CAE

El 48% de las personas manifestó estar de acuerdo con que el Estado exija el pago por la deuda del Crédito con Aval del Estatal (CAE). El 28% se mostró en contra de esta idea y un 24% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a que se le descuente de forma total o parcial a las personas desde sus cuentas bancarias sin importar qué monto restante quede en ellas, el 42% se mostró de acuerdo, un 36% estuvo en contra y un 22% se mantuvo neutral.

Levantamiento secreto bancario

Un 56% considera que las instituciones del Estado encargada de vigilar delitos financieros solo deberían revisar las cuentas de las personas con la autorización de un juez. En tanto, el 49% piensa que deberían poder revisar las cuentas sin la autorización de un juez. El 9% cree que nunca deberían tener acceso a las cuentas de las personas.

PURANOTICIA