Pulso Ciudadano: Desaprobación del Presidente Kast llega al 57,7%, su mayor nivel desde marzo

En la última encuesta de Pulso Ciudadano dada a conocer este fin de semana, el Presidente José Antonio Kast obtuvo una desaprobación de 57,7%, un aumento de 3,4 puntos respecto a mayo, siendo la mayor desaprobación desde que asumió el Gobierno.

La aprobación del mandatario llegó a los 30,5%, mientras que un 12,8% no sabe cómo evaluar su desempeño. En tanto, la aprobación del Gabinete cayó a 24,8%, con un 61,0% de desaprobación.

La desaprobación es especialmente alta entre jóvenes de 18 a 30 años (70,6%), en la Región Metropolitana (61,4%) y entre quienes se identifican con la izquierda (87,2%). Entre los opositores al Gobierno, el rechazo alcanza el 95,0%. Además, en el bloque de derecha política, el 22,7% desaprueba la gestión presidencial.

En cuanto al nivel de confianza en el Presidente Kast, un 26,0% dijo tener mucha/total confianza y el 53,4% declara poca o nada de confianza. La desconfianza alta se concentra en la izquierda política (85,8%), entre jóvenes de 31 a 40 años (60,3%), en la Región Metropolitana (58,0%) y entre los opositores al Gobierno (90,3%). Solo entre los partidarios del Gobierno existe mayoría que confía en el Presidente (76,7% mucha/total confianza).

CAE

Por otro lado, el 40,4% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo/muy en desacuerdo con los embargos de la Tesorería General de la República (TGR) a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), mientras que el 37,4% señaló estar de acuerdo/muy de acuerdo y el 22,2% indicó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.

El sistema CAE como alternativa de financiamiento para la educación superior es evaluado negativamente por el 41,6% de la ciudadanía (malo o muy malo), el 27,3% lo califica como regular y solo el 31,1% lo considera bueno o muy bueno.

Sobre quiénes son los mayores beneficiados del sistema CAE, el 60,5% señala a los bancos como los principales beneficiados (sube desde 55,6% en 2024), seguido del Estado (26,3%) y las universidades (23,7%). Solo el 20,7% cree que los estudiantes han sido los beneficiados, lo que revela una percepción crítica sobre el diseño del sistema.

Levantamiento del secreto bancario

El 53,9% está en desacuerdo con la decisión del Senado de rechazar la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario, mientras que el 25,9% no tiene opinión y solo el 20,2% apoya el rechazo parlamentario.

Asimismo, el 67,6% está de acuerdo en que esta medida, por vía administrativa, permitiría perseguir de mejor forma el narcotráfico y el crimen organizado. Solo el 12,8% está en desacuerdo y el 19,6% no tiene opinión.

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