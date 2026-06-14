PDI desbarata banda narco en San Bernardo e incauta drogas y armas

Detectives de MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal San Bernardo lograron detectar domicilios en la comuna que era utilizados para la comercialización de drogas.

El jefe de la Bicrim San Bernardo, subprefecto Ariel Ramírez, detalló que se trata de una investigación "que duró alrededor de seis meses, donde pudimos identificar a los miembros de este grupo delictual, el cual se dedicaba al tráfico de drogas, tanto como cocaína, marihuana, como pasta base".

"Gracias a los procesos investigativos se logró cinco ordenes judiciales para inmuebles en la comuna de San Bernardo, en la población San Francisco, donde se logró incautar no solo drogas sino que cinco armas de fuego", indicó.

Durante el procedimiento, el equipo de la Bicrim incautó cannabis, avaluada en más de $850 mil, correspondiente a más de 350 dosis. Junto con ello, se decomisó una escopeta de fabricación artesanal, un arma tipo revolver, 4 cartuchos calibre 12 sin percutir, además de 215 cartuchos calibre 9 mm, dinero en efectivo y elementos de dosificación.

En el operativo, se logró la detención de los lideres del grupo delictual, una mujer y un sujeto mayor de edad, los cuales fueron dispuestos al Juzgado de Garantía.

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