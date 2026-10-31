Gerentes de Azul Azul son citados como imputados por el caso Sartor

Aunque dentro de la cancha Universidad de Chile atraviesa por un dulce presente, fuera de ella el conjunto laico sigue teniendo problemas fuera de ella a raíz de los problemas legales que salpican a Azul Azul, sociedad anónima que administra al club.

En ese contexto, 24 Horas de TVN reveló que Fiscalía citó a declarar ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a Ignacio Asenjo, gerente general, y a Manuel Mayo, gerente deportivo, ambos en calidad de imputados en el marco de la investigación por del caso Sartor.

De acuerdo con el citado medio, al menos uno de los delitos imputados sería el de administración desleal.

Es importante recordar que anteriormente Mayo ya había sido requerido en las indagatorias pero en calidad de testigo, proceso en el cual se reveló que tenía un acuerdo de confidencialidad con el ex presidente de la concesionaria, Michael Clark, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Fuera del ámbito judicial, Universidad de Chile se alista para visitar en el Claro Arena a Universidad Católica en la edición 203 del clásico universitario, encuentro agendado para maña a las 12:30 horas.

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