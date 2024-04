General Yáñez dice ante eventual aplicación del ‘criterio Tohá’ que "mientras existan todavía trámites hay que esperar"

El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, estuvo presente en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional y tras esta se le consultó sobre su continuidad en el cargo a propósito de los numerosos recursos judiciales interpuestos para evitar su formalización, programada para el próximo 7 de mayo.

La máxima autoridad de la institución uniformada sostuvo que "mientras existan todavía trámites hay que esperar, esa es la principal preocupación”.

Respecto a la especulación sobre una eventual negociación con el Gobierno para dejar el cargo antes de la audiencia de formalización, algo que confirmaría su intención de acogerse al "criterio Tohá", el general director indicó que “yo no puedo pactar nada, si yo no soy el jefe. Las personas que tenemos cargos directivos a nivel nacional tenemos algo que no tienen todas las autoridades, que es la confianza del Presidente de la República”.

En este sentido, Yáñez ya habría acordado con el presidente Gabriel Boric su salida antes de la formalización. Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, ha presentado varios recursos legales después de que el Tribunal Constitucional rechazara en dos oportunidades suspender la causa.

RECURSOS

El martes su defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por ver “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” del jefe policial “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”.

A juicio del general y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa, sin precisar en cuántos de esos el general director tuvo una conducta de delito omisivo.

Sin embargo, el recurso fue rechazado por la Corte. “Aceptarlo importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige, sin perjuicio de la cautela de garantías ya ejercida en los mismos antecedentes”, argumentó el tribunal de alzada.

Este miércoles se interpuso una orden de no innovar en que pidió paralizar el proceso que llevan adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

