General Yáñez asegura que asesinato de tres carabineros “no fue al azar, no fue casual”

“Esto no fue al azar, no fue causal”, afirmó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al llegar al sitio del suceso donde fueron asesinados tres carabineros en la madrugada de este sábado en la comuna de Cañete, una de las más conflictivas de la macrozona sur.

En sector del ataque es el kilómetro 25 de la ruta P72S, sector de Antiquina, cerca del límite de Cañete con Tirúa, al sur de la Provincia de Arauco que se encuentra bajo estado de excepción, al igual que el resto de la macrozona sur.

En este lugar quedó completamente quemada la camioneta en que se movilizaban el sargento 1° Carlos Cisterna Navarro, el cabo 1° Sergio Arévalo Lobos y el cabo 1° Misael Vidal Cid, los tres de la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Alamos. Carabineros está realizando los primeros peritajes al vehículo.

Al llegar al sitio del suceso, el general Yáñez declaró que “no puedo estar más dolido, más triste, con una rabia profunda porque nos matan, porque nos siguen atacando, generando tanto daño si solo tratamos de contribuir a la paz en nuestro país”.

“Me constituí para empezar a generar los despliegues, tenemos los mejores equipos acá, trabajando en la investigación, vamos a seguir enviando más personal, porque esto no puede quedar impune, matar un carabinero es matar el alma de Chile”, añadió.

“No tengo registro en mis 38 años de servicio de la muerte de un carabinero, no uno, tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario, esto no fue casual, no fue al azar, basta ya”, concluyó.

PURANOTICIA