General Pedro Varela fue designado como nuevo comandante en jefe del Ejército: Asumirá en marzo de 2026

El Presidente Gabriel Boric designó al general de División, Pedro Raúl Varela Sabando, como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile, quien asumirá el mando en marzo de 2026.

El jefe de Estado, junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, recibió en el Palacio de La Moneda al actual comandante en jefe del Ejército, general, Javier Iturriaga y al general Varela.

Varela nació en Chiguayante, región del Biobío, en 1968. Ingresó a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins en 1986, graduándose con el grado de Alférez en diciembre de 1988, en el Arma de Caballería Blindada. Posee la especialidad primaria de Estado Mayor y las especialidades secundarias de Comandos, Paracaidista Básico Militar, Inteligencia Militar, Profesor Militar de Escuela y Academia. Es licenciado en Ciencias Militares y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército.

En 2020, como General de Brigada de la Dirección de Inteligencia del Ejército, impulsó el desarrollo de capacidades militares de ciberdefensa. En 2023, ejerció como comandante del Comando Conjunto Norte, unidad dependiente del Estado Mayor Conjunto que tiene la responsabilidad de preparar, entrenar y emplear las fuerzas militares.

A la fecha, el General Pedro Varela se desempeña como comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, teniendo bajo su responsabilidad planificar y dirigir el alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre.

