General Monrás por "telefonazo" de Orsini: Afirma que suelen tener "conversaciones con diputados por temas puntuales institucionales"

Desde Carabineros volvieron a referirse a la llamada que realizó a fines de enero la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD), después de la detención del exfutbolista Jorge Valdivia ocurrida en Vitacura.

Según reveló La Tercera, el ex Colo-Colo se contactó con la parlamentaria para indicarle que lo llevaron a la comisaría después de no tener su carnet durante un control de identidad, transmitiéndole que la situación había vulnerado sus derechos y que podía haber sufrido apremio ilegítimos.

En ese contexto, Orsini llamó a la general de Carabineros Karina Soza, jefa de Derechos Humanos de la institución, quien entrevista al mismo medio aseveró que el contacto "fue en contexto de absoluta normalidad" y descartó alguna irregularidad.

"Ella me llama en mi calidad de directora de DD.HH., manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial", indicó la funcionaria policial.

El tema fue consultado al general inspector de Carabineros, Enrique Monrás este viernes, ante lo que respondió: "La institución ya se ha referido a este proceso, yo no me voy a referir a ese caso, pero evidentemente que son procesos que se analizan en cada momento”.

“Uno siempre tiene conversaciones con diputadas y todo, por temas puntuales e institucionales“, agregó.

Cabe señalar que el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, anunció que desde su partido denunciarán ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja a Orsini por el hecho, aseverando que están evaluando pedirle que se retire de la Comisión de Seguridad Ciudadana, instancia que él preside.

En tanto, Orsini se autodenunció por el tema, ante lo cual el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitó un informe.

Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), respondió: “Hay una investigación que llevará a cabo la Fiscalía. No conozco en qué contexto se produjo. He seguido poco la polémica, qué quiere que le diga. En mi rol institucional lo que quiero es prestigiar el Congreso y eso requiere de varias cosas”.

“No me gustaría pronunciarme. No conozco el contexto, Tendrá que ver la justicia si hubo o no hubo (tráfico de influencias). Estoy poco interesado en cuestiones de farándula, esa es la verdad. Estoy preocupado de hacer mi pega”, agregó.

