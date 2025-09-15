General director de Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, comentó durante la inauguración de la comisaria temporal de la fiesta de la Pampilla, que en el robo del pasado sábado al Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), en el centro de Santiago, fueron sustraídas “a lo menos 18 armas de fuego”.

La autoridad policial comentó que “desde el primer momento que se tomó conocimiento, se empezó a trabajar con el Ministerio Público, quien dispuso algunas medidas que son importantes, por una parte, para el esclarecimiento total de los hechos”.

Asimismo, reiteró que, dada la gravedad de los hechos, una de las primeras medidas adoptadas fue llamar a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de Labocar, por su “responsabilidad de mando” en los hechos.

Consultado sobre los elementos robados desde las oficinas de Labocar, el timonel de Carabineros afirmó que “de acuerdo a los informes preliminares, y sin entrar en el total de detalles, como es de conocimiento, existe evidencia que fue sustraída desde ese lugar en específico, y también se me ha confirmado que existe la sustracción de, por el momento, o a lo menos 18 armas de fuego, las cuales están siendo individualizadas, con su respectivo número, y obviamente dando todo lo que dice relación con su encargo respectivo”.

