General Director de Carabineros asume la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad de Policías de América

En el marco de la reciente Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), el general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, fue elegido como secretario ejecutivo de la entidad hemisférica, consolidando un reconocimiento internacional al trabajo profesional y preventivo de Carabineros y a la cooperación policial desarrollada por Chile en el ámbito regional y global.

Ameripol, creada en 2007, es hoy el principal mecanismo de coordinación policial del continente. Agrupa a 37 cuerpos policiales de 30 países, junto a organismos observadores como la OEA, Interpol, Europol, Naciones Unidas y la Unión Europea, y promueve acciones conjuntas para enfrentar el crimen organizado transnacional, fortalecer la asistencia judicial y consolidar una doctrina policial basada en la confianza y la cooperación.

Un aspecto central de esta elección es el respaldo a la coordinación permanente que Carabineros mantiene con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Ambas instituciones desarrollan un trabajo colaborativo sostenido en investigaciones, intercambio de información y participación conjunta en instancias internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad pública y al combate de delitos de alta complejidad.

Este compromiso se reflejó recientemente en la 92° Asamblea General de Interpol, efectuada en Marruecos, instancia en la que la máxima autoridad de la PDI, Eduardo Cerna, participó en su calidad de representante de Interpol Chile.

En dicho encuentro estuvo acompañado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien asistió como invitado especial. Ello, reafirmó el trabajo colaborativo entre Carabineros y la PDI, y proyectó a nivel global el compromiso de ambas instituciones para combatir el crimen organizado, los delitos emergentes y las amenazas transnacionales.

Con la llegada de Araya a la secretaría ejecutiva de Ameripol, Chile asume un rol estratégico en la articulación de políticas hemisféricas, la coordinación operativa internacional y el fortalecimiento de nuevas capacidades técnico-científicas. De esta forma, Carabineros de Chile reafirma su compromiso institucional con la cooperación policial y con la seguridad de las comunidades del continente.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA