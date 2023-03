General de Carabineros tras ser citado a La Moneda por emplazamiento al Congreso: "Hay que preocuparse del fondo"

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, explicó lo que fue su reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego que lo citara a declarar a raíz de sus dichos en los que emplazó al Congreso a avanzar en proyectos de seguridad.

"Como buen subordinado, estoy a la hora que me citan. Fue una reunión de trabajo. Particularmente, primero para preguntarme por mi viaje a Concepción y saber el estado en el cual se encuentra Álex Salazar, que está en un estado crítico, muy grave, luchando por la vida. Me entrevisté con su familia, también se lo manifesté a la ministra. La familia estaba absolutamente destrozada, tienen una hija de 12 y 17 años", comenzó.

"El contexto de las palabras que emití se dan en un contexto de mucho dolor de la familia del carabinero y de la familia institucional, y yo creo que de todo el país y de las autoridades. La señora del cabo Álex me decía que él le manifestaba permanentemente el temor y el miedo que tenía de enfrentar una situación compleja, que el día de mañana lo pudiera poner a él en una situación que pudiera ser comprometedora, una inquietud que él tenía respecto del ejercicio de su trabajo", sumó.

En la misma línea, Yáñez aseveró que "esa es una sensación -y se lo dije a la ministra- que tienen muchos carabineros. Yo quiero ser enfático y claro, y lo he dicho en varias oportunidades en entrevistas y sesiones del Congreso: el apoyo y el respaldo político nosotros lo tenemos de la autoridad; es más, todos los cambios, innovaciones, incrementos que hemos tenido en recursos, presupuesto, equipamiento, parque vehicular y de aeronaves, se han producido en un año y eso habla del apoyo de esta autoridad con la institución".

"El mensaje también iba dirigido a mis carabineros. Quiero que sepan que hay una agenda legislativa que lleva el Gobierno y particularmente el Ministerio del Interior, en la cual hay una serie de iniciativas que buscan mejorar estas inquietudes que planteé el día de ayer. Siempre puede mejorar la forma como uno manifiesta o expresa sus ideas, pero aquí hay que preocuparse del fondo", añadió.

Asimismo, el mandamás de Carabineros reconoció que "uno siempre puede mejorar la forma en cómo dice las cosas, y cuando una autoridad, de la cual uno depende, le puede hacer perfectamente las observaciones que corresponda. Seguiremos trabajando junto al Gobierno y los parlamentarios en esta agenda legislativa que busca mejorar las condiciones para que trabajen los carabineros".

A propósito de sus dichos por mayores "herramientas", aseveró que "lo que sostengo no es que los carabineros vamos a hacer lo que queramos, lo que yo he planteado es que tiene que existir reglas claras que permitan que el uso de la fuerza se encuentre reglado por ley, de tal manera que no haya dudas respecto a las actuaciones que tienen lo miembros de la institución".

"Se está trabajando, hay un trabajo que está llevando adelante la Ministra del Interior, hay una programación para la presentación de estos proyectos de ley en el Congreso que dicen directa relación con esta materia. Son temas que no son fáciles, porque hay que resguardar derechos que son de las personas", agregó.

"Hay algunos que sostienen que hay que andar con una metralleta en la calle para que la seguridad cambie, eso no es así. Esta mesa y esta agenda legislativa tiene relación con la modernización de las policías, con la ley de crimen organizado, con la legislación respecto al uso de la fuerza y que tiene que ver con la infraestructura crítica, y un montón de proyectos que está impulsando el Gobierno y que van a ser puestos en tabla en el Congreso", acotó Yáñez.

