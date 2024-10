General de Carabineros Araya sobre formalización de Yáñez: “Somos respetuosos”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, respondió con cautela cuando fue consultado sobre la formalización contra los generales en retiro Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por delitos relacionados con el estallido social, del cual pronto se cumplen 5 años desde su inicio, el 18 de octubre de 2019.

Sin referirse a la situación procesal de su antecesor en particular, el general Araya comentó que “respecto de todo lo que tiene en relación con el tema que me señalan, está viéndose en el ámbito judicial. Nosotros, y a mí como general director también, no me corresponde pronunciarme, porque está en ese ámbito (de la justicia), y somos respetuosos de ese aspecto”.

El jefe policial destacó que sus preocupaciones actuales tienen que ver con la visita que realiza a la Región de Antofagasta, junto al Presidente Gabriel Boric y a la Ministra del Interior, Carolina Tohá.

En ese sentido destacó que está “trabajando” y que “es lo que nos corresponde hacer, estar en terreno”, en virtud de lo cual estuvo junto al mandatario y a Tohá en la ceremonia de entrega de la 2° Comisaría de Antofagasta.

También destacó el apoyo que la administración Boric ha dado a la institución que dirige, con la asignación de recursos que han permitido mejorar, por ejemplo, en cuanto al material rodante.

“Nuestro trabajo se ha visto absolutamente favorecido, lo acaba de señalar tanto el Presidente de la República como la ministra del Interior, el aporte en materia de recursos, y que son necesarios. Teníamos un parque vehicular que está obsoleto, esto es prueba de que muchos proyectos son necesarios. Tenemos una cantidad de iniciativas que son fundamentales para el desarrollo de la institución”, comentó el general Araya.

Junto con ello afirmó que el presidente le ha encargado “avanzar con la institución, con mucho trabajo, centrado principalmente en la ciudadanía, centrado en estos problemas que son la delincuencia, el crimen organizado, y para lo cual estamos preparados”.

