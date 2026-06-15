General Araya hizo un llamado a los carabineros a "trabajar honestamente" y que los malos elementos "den un paso al costado"

En una reunión telemática sostenida con personal de Carabineros de todo el país, el general director, Marcelo Araya, entregó un mensaje de reconocimiento al trabajo que diariamente desarrollan los funcionarios policiales y llamó a fortalecer los principios de honestidad, vocación de servicio y compromiso institucional.

Durante su intervención, la máxima autoridad policial, destacó los resultados obtenidos en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, especialmente en la zona norte del país, donde se han registrado importantes procedimientos de incautación de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales.

En ese contexto, valoró el esfuerzo desplegado por las distintas unidades operativas y especializadas a nivel nacional.

El general director también expresó su reconocimiento a los carabineros que cumplen su deber, muchos de ellos que van más allá de sus obligaciones habituales, exponiendo incluso sus vidas para proteger a las personas y brindar seguridad a la comunidad.

Afirmando que el principal capital de la institución son sus hombres y mujeres, quienes diariamente trabajan por el bienestar de la ciudadanía.

En otro aspecto de su mensaje, recordó que Carabineros de Chile se encuentra a solo diez meses de cumplir 100 años de servicio al país, destacando que el próximo centenario representa una oportunidad para proyectar una institución moderna, cercana y comprometida con las necesidades de la comunidad.

La máxima autoridad, señaló que uno de los objetivos de su gestión es impulsar la creación de escuelas de formación de Carabineros en todas las regiones del país, con el propósito de ampliar las oportunidades de ingreso a la Institución y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

En esa línea, instó a los funcionarios a motivar a jóvenes con vocación de servicio para incorporarse a las filas institucionales.

Respecto de los desafíos internos, Araya enfatizó la importancia de cuidar el prestigio y la imagen de Carabineros, señalando que son una institución sencilla, dedicada al servicio de la seguridad pública y sustentada en valores permanentes.

“Debemos trabajar honestamente, trabajar con seguridad, somos una institución sencilla”, expresó, agregando que la institución no acepta conductas que se aparten de los lineamientos institucionales que guían el actuar policial.

En un mensaje categórico, el general Araya sostuvo que quienes no respeten esos principios “no merecen vestir nuestro uniforme”, enfatizando que tales conductas resultan injustas para los miles de carabineros que arriesgan su vida diariamente, para quienes han salvado vidas y en especial para los mártires de la Institución.

Finalmente, Araya reafirmó que el compromiso de Carabineros es continuar fortaleciendo su labor al servicio de la ciudadanía, resguardando los valores institucionales y promoviendo una cultura basada en la probidad, el profesionalismo y la vocación de servicio, concluyendo que quienes no compartan esos principios “deben dar un paso al costado”, en resguardo del prestigio y la confianza depositada por la comunidad en la Institución.

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