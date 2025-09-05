Gendarmería sin refuerzos: Lenta tramitación de proyecto que crea departamento especial genera críticas

A 402 días de su ingreso al Senado, el proyecto de ley que busca crear un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería sigue estancado en el Congreso. La demora en su tramitación ha sido duramente criticada por el exfiscal y experto en seguridad, Luis Toledo, quien la calificó como una “deficiencia institucional significativa”.

La iniciativa, presentada el 30 de julio de 2024, tiene como objetivo dotar a Gendarmería de una unidad especializada para enfrentar el crimen organizado dentro de las cárceles. A pesar de su urgencia, la propuesta solo ha logrado la aprobación en el Senado de la idea de legislar y actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. La lentitud del proceso legislativo ha generado frustración en un momento en que el control de las cárceles es una prioridad para la seguridad pública.

La iniciativa busca modernizar y especializar a Gendarmería, una institución que ha sido sobrepasada por el aumento de la criminalidad y la consolidación de organizaciones delictivas en el país. El proyecto contempla, entre otras cosas, el equipamiento y la capacitación de personal para actuar en penales de alta peligrosidad.

La inacción del Congreso ha sido señalada como un obstáculo para el avance en materia de seguridad, ya que este tipo de iniciativas son cruciales para desarticular al crimen organizado y mejorar el control de los centros penitenciarios. El proyecto seguirá su curso en la comisión, sin que se conozcan los plazos definitivos para su aprobación.

PURANOTICIA