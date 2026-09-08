Incautan droga en la exPenitenciaría tras traslado de reos a la cárcel de Talca

Gendarmería informó el hallazgo de droga dosificada y lista para su distribución en un sector de la exPenitenciaría de Santiago donde estaban encerrados los reos que fueron trasladados a la nueva cárcel de La Laguna, en la comuna de Talca.

"Un operativo de registro y allanamiento se realizó este lunes en dependencias de la Calle 3B del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, sector que hasta el pasado 1 de septiembre albergaba población penal que fue trasladada al Complejo Penitenciario (CP) de Talca", señaló un comunicado.

"El procedimiento fue ejecutado por personal de la Oficina de Seguridad Interna (OSI), en conjunto con la Brigada Especial Contra Incendios (BECI) del recinto, quienes lograron pesquisar una gran cantidad de droga dosificada lista para su distribución y a granel, sustancias que permanecen bajo cadena de custodia, un hallazgo del cual se dio cuenta al Ministerio Público", añadió.

"El operativo se enmarca en un trabajo de inteligencia penitenciaria desarrollado por la unidad penal, orientado a detectar y neutralizar focos de comisión de delitos al interior del recinto. En este contexto, la institución adoptó oportunamente la medida de trasladar a la población penal a otro establecimiento, con el objetivo de desarticular un punto de operación y de distribución de drogas, fortaleciendo con ello las condiciones de control y de seguridad del recinto", agregó.

"De esta manera, Gendarmería de Chile continúa desarrollando acciones de carácter preventivo, coordinadas y sistemáticas, destinadas a preservar el orden al interior de los centros penitenciarios y a contribuir a la seguridad pública del país", cerró el comunicado instirucional.

PURANOTICIA