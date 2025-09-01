Gendarmería frustró fuga de cinco reos desde la cárcel de Puente Alto

Gendarmería frustró un intento de fuga de cinco reos desde la cárcel de Puente Alto, hoy en la madrugada. Los reclusos resultaron con lesiones.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho se registró alrededor de las 6 horas de este lunes, cuando los cinco reos alcanzaron distintos puntos del penal y activaron las alarmas.

Dos de los reclusos lograron llegar hasta el sector de línea de fuego, mientras los otros tres alcanzaron a desplazarse hasta los patios de la sección ingreso.

Al penal concurrió personal antimotines especializado de Gendarmería, mientras que en el exterior Carabineros realizó un patrullaje aéreo para brindar apoyo.

En el control de la situación, los cinco reclusos resultaron con diversas contusiones, por lo que fueron atendidos por personal médico. Posteriormente, se les trasladó a una celda de contención.

Los internos registran diferentes condenas por robo con violación, porte ilegal de armas, robo con sorpresa, robo con intimidación y receptación de vehículos motorizados.

