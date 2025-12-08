Gendarmería en alerta por presunta amenaza vinculada a entrega de coronas de flores

Gendarmería de Chile activó una alerta institucional tras un inusual episodio ocurrido la mañana de este lunes en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, donde una mujer llegó hasta el acceso principal para entregar coronas de flores dedicadas a dos oficiales del recinto. El hecho fue considerado por la institución como una posible amenaza y derivó en una denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo penitenciario, las coronas fueron dejadas a nombre de los funcionarios, lo que encendió las alarmas internas debido a que este tipo de elementos ha sido utilizado en ocasiones anteriores como señales intimidatorias hacia personal penitenciario.

Tras recibir los arreglos florales, Gendarmería activó sus protocolos de seguridad tanto al interior como en el exterior del CDP. Las acciones incluyeron un operativo de registro, el allanamiento de dos módulos y la realización de diversas diligencias con el fin de descartar riesgos y esclarecer el origen del gesto.

La institución detalló además que la Oficina de Defensa Funcionaria se encuentra evaluando los antecedentes recopilados para analizar posibles acciones judiciales adicionales. Asimismo, recalcaron que se mantiene un trabajo permanente de actualización de los protocolos de seguridad para proteger tanto al personal como a las personas privadas de libertad.

En su declaración pública, Gendarmería manifestó su rechazo a cualquier hecho que pueda constituir una amenaza o atentado contra funcionarias y funcionarios, y aseguró que situaciones de esta naturaleza serán investigadas y remitidas al Ministerio Público para su persecución penal.

La denuncia ya fue ingresada y el caso quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias del envío e identificar a los responsables.

PURANOTICIA