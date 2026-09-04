Gendarme fallece en dependencias de la institución en Santiago: su deceso habría sido por causas naturales

Un funcionario de Gendarmería murió este viernes al interior de dependencias de la institución en Santiago, cerca del Centro de Justicia, hecho que fue confirmado y lamentado por el organismo penitenciario.

Según informó la institución mediante un comunicado, el funcionario que pertenecía al Subdepartamento de Servicios Especializados, “habría fallecido, presumiblemente, por causas naturales, sin intervención de terceros”.

La institución señaló que se está a la espera de los peritajes correspondientes del Servicio Médico Legal para determinar la causa de muerte.

Asimismo, Gendarmería instruyó una investigación interna para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y entregó los antecedentes disponibles al Ministerio Público, organismo que ordenó a unidades especializadas realizar las diligencias pertinentes.

“Junto con lamentar lo sucedido, profesionales del área psicosocial de Gendarmería comunicaron lo ocurrido a los familiares del funcionario, entregándoles contención y apoyo en este difícil momento”, indicó el organismo.

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