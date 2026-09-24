Decretan prisión preventiva para "Chureja" por su presunta implicancia en el crimen de carabinero en Renca

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Claudio Alejandro Valdivia Erazo, 29 años, alias "el Chureja", el séptimo detenido por el homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

El sujeto está sindicado como uno de los tres autores materiales del crimen del uniformado.

La Fiscalía ECOH Metropolitana le atribuye participación directa en la planificación del asalto que terminó con la muerte del funcionario policial, quien se encontraba de franco cuando acudió al lugar tras acordar la supuesta venta de aparatos electrónicos.

De acuerdo con la investigación, Valdivia habría sido quien tomó contacto con Ortiz para concretar el encuentro y luego habría participado en la sustracción de las especies, además de ocultar los objetos robados y el arma utilizada en el crimen.

El imputado fue formalizado por los delitos de robo con homicidio, receptación e incendio, ya que tuvo participación en la destrucción del vehículo utilizado para escapar del sitio del crimen.

El fiscal ECOH Cristian Paredes explicó que los antecedentes reunidos apuntan a que Valdivia fue quien estableció el contacto con la víctima y coordinó la supuesta compra.

Según explicó Paredes, una vez cometido el homicidio, el imputado habría recogido las especies sustraídas al funcionario y se las habría llevado consigo, antecedente que forma parte de la línea investigativa que permitió establecer su presunta participación.

Con esta detención, siete personas han sido capturadas y formalizadas por el crimen del cabo Ortiz. Entre ellas se encuentra Demmis Alexei Barrera Alarcón, señalado por la Fiscalía como quien habría efectuado el disparo que provocó la muerte del funcionario.

Además, otras cuatro personas son investigadas por su presunta participación como encubridores y todavía permanece un tercer imputado prófugo: Francisco Javier Rivera Galaz, sindicado como otro de los presuntos autores materiales del homicidio.

PURANOTICIA