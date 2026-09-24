Jornada de vacunación en la frontera: Chile y Bolivia refuerzan la prevención del sarampión

Chile y Bolivia desarrollaron una jornada de vacunación binacional e interfronteriza, en el marco del convenio del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (Oras-Conhu) y los ministerios de Salud de ambos países, con el objetivo de reforzar la prevención y contribuir a la eliminación de enfermedades inmunoprevenibles, especialmente el sarampión, en las zonas fronterizas.

Las localidades limítrofes de Colchane–Pisiga, por su condición de punto de conexión entre Chile y Bolivia, constituye un espacio estratégico para desarrollar acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgo, además de fortalecer la coordinación entre las autoridades sanitarias y las instituciones que cumplen funciones a ambos lados de la frontera.

La jornada permitió, además, fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países, promover la importancia de la inmunización y entregar información clara y pertinente a la comunidad. Durante la actividad, 12 niños fueron vacunados contra el sarampión, permitiéndoles poner al día su esquema de vacunación.

La seremi de Salud de Tarapacá, Ximena Muñoz Urbina, respecto a la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, comentó que “el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero contamos con una herramienta de salud pública segura y altamente efectiva, como es la vacunación. Tanto Chile como Bolivia disponen de equipos preparados y vacunas para proteger a la población”.

Además, en el mismo marco, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, Dra. Roxana Salamanca Kacic, reforzó que “para el Gobierno de Bolivia es muy importante mantener la eliminación de las enfermedades inmunoprevenibles, especialmente a través de la vacunación y la prevención del sarampión. Este trabajo conjunto y binacional nos permite fortalecernos y apoyar de mejor manera la salud de nuestra población”.

Por su parte la referente de la macrozona norte del Departamento de Inmunizaciones, representante del Ministerio de Salud de Chile, Leslie Soto Sandoval, destacó que, “uno de los principales desafíos es mantener las coberturas de vacunación lo más altas posible, porque eso nos permite prevenir la aparición y propagación de enfermedades inmunoprevenibles”.

“Ese trabajo debe realizarse de manera permanente en todo el territorio, especialmente en zonas fronterizas donde existe un importante flujo de personas”, agregó Soto.

Mientras que la delegada presidencial provincial del Tamarugal, Karen Heyne Bolados, destacó la importancia de fortalecer el trabajo preventivo en la zona fronteriza y señaló que “somos un país fronterizo y en sectores como Colchane–Pisiga existe un tránsito permanente de personas, por lo que es fundamental reforzar las acciones de salud y prevención”.

“Este hito marca el inicio de un trabajo que esperamos seguir desarrollando junto a Bolivia, con el objetivo de proteger tanto a quienes ingresan a nuestro país como a quienes se desplazan hacia el territorio boliviano”, añadió.

La Seremi de Salud de Tarapacá continuará fortaleciendo la cooperación binacional mediante acciones de vacunación fronteriza y otras estrategias destinadas a prevenir enfermedades inmunoprevenibles, zoonóticas y otras amenazas sanitarias que puedan presentarse, con el objetivo de reducir el riesgo de ingreso y propagación de enfermedades y proteger la salud de la población.

(Imagen: Minsal)

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