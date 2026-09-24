Triple homicidio en La Reina: Jorge Ugalde sigue en prisión preventiva tras revisión de cautelares

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, luego de revisar los antecedentes expuestos por su defensa para intentar modificar la medida cautelar.

Durante la audiencia, el equipo jurídico del imputado insistió en que la investigación no ha conseguido establecer antecedentes suficientes que permitan vincularlo directamente con los asesinatos.

Entre sus argumentos, presentó un peritaje destinado a explicar la presencia de sangre de una de las víctimas en una máscara encontrada al interior del inmueble.

La tesis planteada por la defensa apuntaba a que el objeto pudo haber sido trasladado por el perro que permanecía en la vivienda.

De acuerdo con esa hipótesis, el animal habría tomado la máscara y la habría desplazado por distintos sectores de la casa antes de que esta terminara nuevamente en una vitrina.

El tribunal descartó ese planteamiento y consideró que los antecedentes aportados no permitían desvirtuar los elementos reunidos por el Ministerio Público durante la investigación.

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, sostuvo que la explicación entregada sobre la máscara tampoco resulta coherente con la evidencia recopilada. Según explicó, incluso la posibilidad de que una tercera persona hubiera vuelto a dejar el objeto en la vitrina no permitiría sostener la hipótesis planteada por la defensa.

Junto con el cuestionamiento al peritaje, la defensa había planteado la necesidad de ampliar la investigación hacia otras personas como eventuales responsables de los crímenes.

Sin embargo, la Fiscalía descartó por ahora esa posibilidad ante la falta de antecedentes concretos que permitan vincularlas con el momento de los homicidios.

Lanas afirmó que entre los elementos que mantienen a Ugalde como imputado se encuentran su presencia en el domicilio durante el rango horario en que ocurrieron las muertes, antecedentes relacionados con la adquisición de la máscara y de un arma, inconsistencias detectadas en los horarios de llamadas y hallazgos de ADN.

La Fiscalía también mantiene como plazo de investigación el 22 de octubre, aunque el persecutor señaló que este podría ampliarse en caso de que aún existan diligencias pendientes.

Cabe señalar que Ugalde permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025, tras la muerte de Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una vivienda en La Reina.

PURANOTICIA