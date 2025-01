Gendarme captado con un computador habría ayudado a Monsalve con transferencias

Gendarmería inició un sumario administrativo para aclarar el contexto en el que un funcionario del anexo cárcel Capitán Yáber estaba usando un computador portátil cerca de la celda del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La medida se adoptó después de que las cámaras de seguridad captaron a la ex autoridad –en prisión preventiva por violación y abuso sexual– mientras mantenía una conversación con el gendarme en cuestión.

De acuerdo a versiones que consigna El Mercurio, este funcionario penitenciario habría estado realizando algunas transferencias bancarias por encargo de Monsalve, aunque se desconoce a quiénes fueron dirigidas.

Este jueves la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante de Monsalve, pidió el cambio de penal del ex Subsecretario, subrayando la necesidad de asegurar que la ex autoridad no pueda interferir en la investigación.

"Es esencial garantizar que el interno no obstaculice la investigación, ya sea comunicándose con personas involucradas o accediendo a información de manera irregular", señaló.

El Ministerio de Justicia ha ordenado que todos los antecedentes sean enviados al fiscal Francisco Jacir, quien lidera la investigación.

María Elena Santibáñez explicó que, de confirmarse la participación, se deberían aplicar sanciones tanto al interno como al funcionario involucrado.

Además, afirmó que ya se ha pedido una investigación sumaria para determinar responsabilidades y tomar medidas necesarias, incluyendo un posible cambio de penal.

