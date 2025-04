Gaviotas dominicanas obligan a cerrar por sexta vez en menos de una semana el aeropuerto de Santiago

Por sexta vez en menos de una semana el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago debió suspender sus operaciones por presencia de aves en la pista de aterrizaje.

"Este es un fenómeno que empezó a darse desde el año 2022. No sabemos por qué antes no ocurría", comentó Juan Luis Rodríguez, jefe del Aeropuerto de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en T13 Am.

"El aeropuerto está preparado con protocolos para ahuyentar las aves cuando se posan en la pista, en la plataforma o calles de rodaje. Pero este fenómeno no es que ingresan al aeropuerto, es que cruzan sobre el aeropuerto a alturas entre 50 y 100 pies en todo el largo de ambas pistas. Eso nos obliga a suspender temporalmente las operaciones para que las aeronaves no se encuentren con aves en su trayectoria y puedan afectar alguno de los motores", explicó.

Según informaron desde la misma DGAC, el aeropuerto debió suspender temporalmente sus operaciones a las 6:58 AM debido a una “condición aviaria severa”. La interrupción fue de sólo unos minutos ya que según informaron desde la autoridad aérea, a las7:06 ya se encontraba reanudada la operación.

Esta misma situación se repitió el viernes 11, el domingo 13, el lunes 14, martes 15 y miércoles 16, por lo que la el de este jueves es el sexto incidente en menos de una semana.



"Lo que está ocurriendo (...) es un desplazamiento de aves que se ubican al oriente de Santiago y van en busca de alimento: no es que se vengan a posar, cruzan sobre el aeropuerto. Desconocemos el destino final", agregó Rodríguez.

Sobre el tipo de ave, se trata de gaviotas dominicanas, las que aparecen justo en el contexto en que el Aeropuerto de Santiago ganaba el premio al mejor personal de Sudamérica y volvía a ingresar a la lista de los 100 mejores del mundo, en el puesto 98.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la calma de cara a este fin de semana largo, ya que "nosotros tomamos las medidas para asegurar el vuelo y que no tengamos inconvenientes. Esta suspensión temporal de operaciones es para que las aeronaves puedan volar de forma segura".

