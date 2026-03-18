Gasco trabaja para crear mecanismo para compensar a familiares de las víctimas de fatal explosión de camión en Renca

A casi un mes de la fatal explosión de un camión de Gasco en la comuna de Renca, que hasta el momento deja 15 muertos y varios heridos, la empresa anunció que se encuentran trabajando para generar un mecanismo de compensaciones para las familias afectadas".

A través de una declaración pública, la firma indicó que "a un mes de este trágico accidente, como empresa seguimos profundamente afectados".

Añadieron que "conscientes de la difícil situación en que se encuentran las familias de las víctimas, hoy nuestra principal preocupación es poder avanzar con la mayor rapidez en el proceso de compensaciones".

Indicaron que "hemos iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio Público para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas".

Al respecto, señalaron que "estamos recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro".

Paralelamente, agregaron, "continuamos colaborando activamente con la investigación para determinar las causas de este lamentable hecho, de manera que sea la justicia la que defina las responsabilidades".

Finalmente, manifestaron que "mantenemos nuestro compromiso con las familias de los afectados y con la comunidad en general, a quienes aseguramos que nuestras operaciones han sido y seguirán siendo confiables".

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