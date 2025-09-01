Galilea recordó que Republicanos "fue un opositor duro" en los momentos "más difíciles" del segundo gobierno de Piñera

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, recordó la postura del Partido Republicano en los momentos "más difíciles" del segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), en lo que sería una contradicción con que ahora exautoridades que trabajaron con el fallecido exmandatario quieran apoyar a José Antonio Kast.

"En el segundo gobierno del Presidente Piñera, en el momento en que más difíciles estaban las cosas, el Partido Republicano se declaró opositor. Y fue un opositor duro, no fue simplemente así no más, y eso generó muchas más dificultades para el presidente Piñera en sacar adelante las cosas", recordó en entrevista con radio Cooperativa.

"No solamente se declararon opositores por no compartir la manera en que se estaban llevando las cosas en lo político, sino que también fueron críticos hasta en cómo se llevó el manejo de la pandemia, cosa que Chile y el gobierno del Presidente Piñera ha sido felicitado en todo el mundo. El Partido Republicano hasta en eso fue crítico”, agregó el parlamentario.

El senador también recordó la postura que adoptó el Partido Republicano tras el estallido social: "La verdad es que en los momentos en que probablemente más ayuda y fortaleza necesitaba el Presidente Piñera para superar lo que era el estallido social, que fue una crisis profundísima del país, hubo algunos que seguimos siempre apoyando a seguir poniéndole el hombro ya sacar adelante el gobierno del presidente Piñera con él a la cabeza; y hay otros que, en ese mismo momento, cuando más se necesitaba, dijeron 'yo me bajo del barco, me transformo en opositor y hago las cosas aún más difíciles'".

El timonel de RN también minimizó los recientes apoyos que ha sumado la candidatura presidencial de José Antonio Kast y descartó que se trata de "descuelgues" desde Chile Vamos.

"Los nombres que han aparecido nunca han estado trabajando en la campaña de Evelyn Matthei. Por lo tanto, para mí no son descolgados, son personas que tienen su trayectoria, pero lo anuncian 'marketeramente' como que fuera un descuelgue, pero la verdad es que no hay ningún descuelgue porque nunca estuvieron en el comando ni en los equipos de trabajo de Evelyn Matthei", aseguró.

Finalmente, también descartó que los supuestos descuelgues se basen en los resultados de las encuestas, puesto que no cree que "sean tan frágiles las convicciones" de quienes trabajaron con Sebastián Piñera, pero que ahora optaron por apoyar al Partido Republicano. "No quiero ser despectivo ni mirar en menos a nadie", finalizó.

