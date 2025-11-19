Galilea pone paños fríos a la situación de Chile Vamos por resultados electorales y afirma que RN y la UDI "gozan de buena salud"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, moderó el debate interno en Chile Vamos tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo pasado, la cual abrió diagnósticos pesimistas sobre el futuro de la coalición, pero que el timonel optó por relativizar.

En conversación con radio Agricultura, recordó que el pacto de diputados de Chile Vamos más Demócratas obtuvo un 21% de los votos, frente al 23% de republicanos, libertarios y socialcristianos. “Estuvieron extremadamente parejos”, subrayó.

El senador, además, cuestionó las lecturas pesimistas: “No sé por qué hay gente que le gusta pintar de catástrofe todo”. Para reforzar su argumento, evocó las elecciones de concejales de 2024, donde RN fue el partido más votado con un 14% frente al 12% de Republicanos. “Son resultados que van y vienen”, dijo.

También destacó la votación en el Senado: “Fue 25% y 24% respectivamente. Muy, muy parejo”. Con ello, reafirmó que “la columna vertebral de Chile Vamos, que son Renovación Nacional y la UDI, gozan de buena salud. “Tenemos un mensaje, contamos con liderazgos, tenemos representación, y vamos a seguir adelante”.

Respecto a Evópoli, reconoció dificultades: “Está pasando por un momento complejo, porque tuvo muy poca votación, eligió sólo a dos diputados… pero no para poner lápida. Cómo vamos generando de nuevo motores, ganas, impulso”.

PURANOTICIA