Galilea descarta responsabilidad del Gobierno de Piñera en error en tarifas eléctricas: "El impacto real se produjo en 2024 y 2025"

Tras el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, criticó la gestión del Ministerio de Energía, la que calificó como “negligencia culpable” y exigió mayor rigor técnico en el Estado.

“Esto no pasa por tener más o menos funcionarios públicos, sino porque quienes debían hacer una pega específica no la hicieron correctamente”, afirmó.

En conversación con radio Pauta, el senador cuestionó la reacción tardía del Ejecutivo: “Cuando alguien en el Estado se da cuenta de un error de este nivel, no saca nada con esconder la cabeza”.

El parlamentario también rechazó que el problema se atribuya a gobiernos anteriores. “Si alguien trata de decir que esto es culpa del Gobierno de Piñera o de reglamentos del 2017, está tratando de confundir, porque el impacto real se produjo en 2024 y 2025”, señaló.

En otro ámbito, el legislador abordó las tensiones con el Partido Republicano y defendió a Evelyn Matthei tras los ataques recibidos. “Tuvo un gesto de grandeza al decirle a José Antonio Kast: ‘te perdono, doy vuelta la página’”, dijo, en referencia al encuentro Enade.

No obstante, lamentó que “desde el mundo Republicano han seguido con agresividad y declaraciones provocadoras que no aportan nada”, y llamó a figuras del sector a “corregir el tono porque no ayuda ni contribuye a la unidad de la derecha”.

PURANOTICIA