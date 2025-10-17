Galilea descarta responsabilidad del Gobierno de Piñera en error en tarifas eléctricas: "El impacto real se produjo en 2024 y 2025"

Presidente de RN calificó lo ocurrido como una “negligencia culpable” y criticó la falta de transparencia del Ejecutivo.
Tras el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, criticó la gestión del Ministerio de Energía, la que calificó como “negligencia culpable” y exigió mayor rigor técnico en el Estado.
“Esto no pasa por tener más o menos funcionarios públicos, sino porque quienes debían hacer una pega específica no la hicieron correctamente”, afirmó.
En conversación con radio Pauta, el senador cuestionó la reacción tardía del Ejecutivo: “Cuando alguien en el Estado se da cuenta de un error de este nivel, no saca nada con esconder la cabeza”.
El parlamentario también rechazó que el problema se atribuya a gobiernos anteriores. “Si alguien trata de decir que esto es culpa del Gobierno de Piñera o de reglamentos del 2017, está tratando de confundir, porque el impacto real se produjo en 2024 y 2025”, señaló.
En otro ámbito, el legislador abordó las tensiones con el Partido Republicano y defendió a Evelyn Matthei tras los ataques recibidos. “Tuvo un gesto de grandeza al decirle a José Antonio Kast: ‘te perdono, doy vuelta la página’”, dijo, en referencia al encuentro Enade.
No obstante, lamentó que “desde el mundo Republicano han seguido con agresividad y declaraciones provocadoras que no aportan nada”, y llamó a figuras del sector a “corregir el tono porque no ayuda ni contribuye a la unidad de la derecha”.
