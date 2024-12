Galilea califica como "polémica inventada" las tensiones entre la UDI y Republicanos

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió este domingo al debate sobre la reforma previsional, marcando distancia de las tensiones entre la UDI y el Partido Republicano que han surgido en torno a la propuesta. Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, Galilea calificó las diferencias como “una polémica inventada, en particular, del Partido Republicano” y llamó a enfocarse en los puntos clave del proyecto.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, había sugerido esta semana un aporte del 0,5% para reducir las brechas de pensiones entre hombres y mujeres, propuesta que generó críticas desde el Partido Republicano. Galilea, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, destacó la relevancia de abordar las asimetrías en el pilar contributivo.

“¿Es necesario buscar un mecanismo para que también en el tema de pensiones se igualen las condiciones entre hombres y mujeres? Para mí, sí, y me gusta pensar que todos los partidos están de acuerdo en esto, aunque veo que hay uno que aparentemente no”, sostuvo el senador. Además, indicó que “el mejor mecanismo posible es a través del seguro de invalidez y sobrevivencia”.

En relación con las trabas que enfrenta la discusión, Galilea criticó a sectores que, según él, buscan obstaculizar el avance de la reforma por razones políticas y no técnicas. “Probablemente hay mucha gente que no quiere esta reforma, no por nada técnico, y no se atreven a decirlo en voz alta. Hay personas, por el lado y lado, que no quieren que haya acuerdo”, afirmó.

El senador también señaló que “los de la extrema derecha no quieren darle lo que ellos llaman un triunfo al gobierno. Para mí esto no es un triunfo al gobierno, es un triunfo del país. Y están los de la extrema izquierda que quieren que esto siga siendo una bandera de lucha”.

Finalmente, Galilea subrayó que avanzar en la reforma previsional es una responsabilidad no solo legal, sino también ética. “La verdad es que si somos esclavos de esos dos mundos, este país no va a lograr avanzar. Por eso creo que es un imperativo lograr destrabar esto que Chile lleva esperando mucho tiempo”, concluyó.

