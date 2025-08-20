Galilea afirma que renuncia de Mellado a RN para apoyar a Kast se debe a que no obtuvo un cupo al Senado

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, le restó importancia a que ya sean tres los militantes de su partido que optaron por apoyar a José Antonio Kast.

Primero fue el senador Alejandro Kusanovic (RN), que fue suspendido de la colectividad; luego el extimonel de RN, Carlos Larraín y ahora el diputado Miguel Mellado, quien renunció al partido y a su jefatura en la bancada para plegarse a la campaña del abanderado republicano.

En conversación con radio Infinita, el senador declaró que "doy vuelta la página, esto era crónica de una muerte anunciada desde que Miguel no tuvo cupo para postular al Senado en La Araucanía, se mostró muy esquivo con todas las decisiones del partido. Así es la vida, no le voy a dar más importancia que la que tiene".

"Miguel Mellado todas las semanas decía algo y yo personalmente ya quería que ocurriera, diera el paso, porque no tenía ningún sentido seguir así”, agregó.

También criticó la forma en que comunicaron su diferencia con la colectividad: “Si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, por deferencia al partido en el que militan, me hubiera quedado. No domino la boca de los parlamentarios, o de personas como Carlos Larraín”.

“Si quisieran hacer un punto político, no lo comparto, entiendo la razón, pero no lo comparto para nada. Yo hubiera esperado una conducta menos locuaz, si usted quiere, para referirse a este tema. Pero, vuelvo a decir, no le doy mayor importancia", insistió el timonel de RN.

