Presidenta electa del FA propone formar una coalición progresista y "avanzar en una agenda común"

La diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio, hizo un llamado a formar una coalición política y pidió avanzar en una agenta común con los sectores de la alianza progresista.

“Nosotros somos un partido socialista, ecologista, feminista, democrático. Y además hemos concluido que es importante el poder avanzar en una agenda común con los sectores de la alianza progresista. Para eso es necesario poder avanzar a una coalición política que incluya no solamente a los partido políticos, sino que también al mundo social y vamos a trabajar muy arduamente en ello”, manifestó.

Y sostuvo que buscarán "alianzas, articulación para poder oponernos a los retrocesos y así vamos a enfrentar al Gobierno de José Antonio Kast".

Por otro lado, la parlamentaria agradeció la participación en este proceso. "Estamos muy agradecidos de la confianza que tuvieron todas esas personas que participaron también del proceso. Es el 18, un poquito más, el 18% de la participación que tuvimos en este proceso. Pero no nos vamos a quedar ahí, nosotros creemos que es importante convocar y para eso vamos a trabajar", expresó.

Junto con ello, mencionó que el trabajo como directiva entrante "va a ser el poner en valor e implementar los acuerdos que ya conversamos y concluimos en ese congreso ideológico”.

En tanto, la actual timonel del FA, Constanza Martínez, felicitó a Yeomans y afirmó que "sin duda va a estar a la altura de este desafío y va a contar con una secretaria general que va a trabajar arduamente por constituir un partido que sea más fuerte en regiones, que escuche más a su militancia de base, que es algo que también salió mucho durante la campaña y que sin duda nos vamos a poner desde ya a trabajar".

PURANOTICIA