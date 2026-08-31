Gael Yeomans asume la presidencia del FA y llama "a la máxima unidad" frente al Gobierno de Kast

La diputada Gael Yeomans asistió a la reunión de partidos de oposición que se realiza en la sede del Partido Socialista tras asumir este lunes como la nueva presienta del Frente Amplio (FA).

La parlamentaria recalcó que "queremos la máxima unidad para enfrentar al Gobierno de Kast y sus retrocesos, pero también para tener una agenda de cambios positiva".

Recalcó que "en esa disposición vamos a estar en construcción positiva, nos parece que es importante tener la disposición al diálogo dentro de nosotros mismos, el ala progresista".

Asimismo, enfatizó que "vamos a hacer todo el trabajo para estar hoy desde la oposición dando una voz firme, pero también dando propuestas que es lo que espera la ciudadanía".

Respecto a la idea de construir una coalición con los partidos progresistas, la nueva timonel del Frente Amplio manifestó que "yo me voy con calma, estamos iniciando recién este mandato, sabemos las conclusiones de nuestro Congreso, para poder bailar tango hay que hacerlo de a dos. Así que estamos en disposición de tener todo el diálogo, pero con calma, no nos vamos a dar por vencidos".

La ceremonia de cambio de mando en el Frente Amplio se realizará este viernes 4 de septiembre. La nueva directiva también está conformada por Constanza Martínez como secretaría general; Magda Cottet será la secretaria ejecutiva; Camila Romero estará en la Tesorería; Leonardo Jofré en la Secretaría Nacional de Acción y Despliegue Territorial; Andrés Couble en la Secretaría Nacional de Contenidos; Marco Verdugo en la Secretaría Nacional de Frentes; Javiera Cabello en la Secretaría Nacional de Comunicaciones; Giorgio Boccardo en la Secretaría Nacional de Formación; Jaime Figueroa en la Primera Secretaría Directiva y Diego Soto estará en la Segunda Secretaría Directiva.

“Este nuevo período lo asumimos con esperanza y con la convicción de que tenemos una gran oportunidad para seguir construyendo un partido fuerte, con presencia activa en todos los territorios y capaz de aportar a las transformaciones que Chile necesita”, destacó durante esta jornada la nueva presidenta del FA.

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