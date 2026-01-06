Gabriel Boric recibió en La Moneda a Gloria Chevesich, nueva Presidenta de la Corte Suprema

La jornada de este martes estuvo marcada por el encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

El Mandatario la recibió en audiencia en La Moneda, acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

Chevesich se convierte en la primera mujer en liderar la Corte Suprema, tras haber sido elegida por unanimidad por el Pleno para el período 2026-2027.

Tras la reunión, Boric destacó en su cuenta de X: “Junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, recibimos en el Palacio de La Moneda a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Mis felicitaciones a la primera mujer en asumir este cargo tan importante para nuestro país”.

Más temprano, Chevesich ingresó por primera vez al Palacio de Tribunales como máxima autoridad del Poder Judicial. Y durante la tarde de este martes, a las 13.00 horas, se realizará la ceremonia oficial de su asunción en el mismo recinto, con la presencia del jefe de Estado y otras autoridades.

