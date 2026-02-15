Gabriel Boric comenzará a recibir su dieta como expresidente desde fines de marzo

El Presidente Gabriel Boric comenzará a recibir su dieta de expresidente a contar de fines de marzo, una vez que deje el cargo el próximo 11 del mismo mes. El primer pago será proporcional al período comprendido entre el 12 y el 31 de marzo, mientras que desde abril percibirá la totalidad del monto.

Según información publicada por El Mercurio, la dieta corresponde a un monto cercano a los $7,3 millones brutos mensuales, cifra equivalente a la remuneración actual de senadores y diputados en ejercicio. Tras los descuentos legales, el monto líquido bordea los $5,7 millones.

Al abandonar La Moneda, Boric dejará de recibir su sueldo como mandatario en ejercicio, el que en enero alcanzó una renta bruta de $7.033.000 y un ingreso líquido de $5.755.000, de acuerdo con datos de Transparencia de la Presidencia.

Actualmente, son tres los expresidentes que reciben esta dieta: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En enero pasado, sus ingresos líquidos fluctuaron entre los $5,4 y $5,8 millones.

El pago de la dieta es realizado por el Senado de Chile y se otorga de manera automática, sin que el exjefe de Estado deba realizar trámites adicionales para acceder a este beneficio, tal como lo establece la Constitución.

Además de la dieta, los expresidentes disponen de asignaciones mensuales por $9,2 millones para gastos de funcionamiento de oficinas y traslados, fondos que están sujetos a rendición obligatoria. En teoría, Boric podría acceder a estos recursos desde marzo, siempre que gestione previamente la contratación de su equipo ante la Cámara Alta.

