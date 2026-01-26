Gabinete de José Antonio Kast inicia agenda de instalación y coordinación institucional

A poco más de un mes del cambio de mando, los futuros ministros del presidente electo José Antonio Kast ya comenzaron a desplegar su agenda de instalación, marcando los primeros movimientos políticos e institucionales de cara al 11 de marzo, fecha en que asumirán formalmente sus cargos.

El sábado Kast dio inicio a su cuarta gira internacional desde el triunfo en el balotaje de diciembre, con una visita a Centroamérica y el Caribe, acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna. Desde Dajabón, ciudad de República Dominicana ubicada en la frontera con Haití, Steinert abordó la posibilidad de replicar medidas de control fronterizo en Chile, señalando que “esa sería una decisión que tendría que tomar el Presidente (electo), atendiendo a las realidades de nuestro país”.

En la misma línea, la futura ministra explicó que “estamos evaluando la mejor alternativa, pero quiero dejar claro que lo importante es adoptar medidas tecnológicas, físicas y de personal para darle seguridad a las personas que viven aquí. Que todos sepamos quiénes están en nuestro país y que sepamos quién es nuestro vecino. Es la única forma de hacer efectivas las responsabilidades, exigir el cumplimiento de las leyes y dar seguridad a quienes habitan en nuestro país”.

En paralelo, durante la semana, la Oficina del Presidente Electo (OPE) informó que el futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat, “sostuvo un saludo protocolar con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en el marco del inicio del trabajo institucional del próximo gobierno”.

Para hoy, además, está previsto que la Contraloría General de la República inicie el programa de inducción dirigido a las nuevas autoridades, entre ellas ministros, subsecretarios, seremis y directivos. Este proceso se enmarca en el compromiso adquirido el 22 de diciembre por el Mandatario electo con la contralora Dorothy Pérez, para que las futuras autoridades participen en los cursos impartidos por el Centro de Estudios de Administración del Estado, centrados en materias como probidad, conflictos de interés y gestión de recursos públicos.

En el plano de la coordinación política, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que, en el contexto de los incendios forestales en la zona sur del país, también este lunes se reunirá el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el futuro titular de Interior, Claudio Alvarado. Asimismo, aseguró que él también sostendrá un encuentro con Alvarado durante la semana, lo que dará inicio a la ronda de reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes. “Vamos a tener una reunión la próxima semana y después se va a hacer público un itinerario respecto a las distintas reuniones de coordinación que se van a llevar adelante entre las distintas autoridades”, dijo a la prensa el jueves pasado.

En tanto, también se había informado que la senadora Ximena Rincón, futura ministra de Energía, se reuniría este lunes en el Congreso con el actual titular de la cartera, Álvaro García. Sin embargo, la propia parlamentaria aclaró que el encuentro aún no está confirmado debido a problemas de agenda.

