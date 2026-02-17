Futuro oficialismo propone auditoría al Gobierno saliente para aclarar el déficit fiscal

El déficit estructural de 2025 de un 3,6% del PIB (unos US$13.200 millones), confirmado por la Dirección de Presupuestos, llevó al futuro oficialismo plantear una auditoría a ministerios, empresas públicas y gastos para determinar magnitud de desequilibrio fiscal.

En declaraciones a El Mercurio, el diputado republicano Agustín Romero señaló que “no se puede gobernar sobre cifras dudosas. El próximo gobierno recibe una situación fiscal estrecha, con metas incumplidas y un déficit estructural muy por sobre lo comprometido. Por eso, lo responsable es partir con una revisión completa y una auditoría técnica que transparente los compromisos reales del Estado”.

Por su parte, el senador Carlos Kuschel (RN) dijo que sería deseable contar con “auditorías lo más completas posibles, especialmente en los ministerios. Creo que debiera revisarse y auditar la deuda pública, las deudas y pagos pendientes, el tema de empresas públicas también, incluido el Metro y Transantiago (sistema Red)”.

Esta idea también cuenta con respaldo entre los economistas. Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, cree que “lo primero es realizar una auditoría profunda —con participación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)— que evalúe la calidad de las proyecciones de ingresos estructurales, los ajustes cíclicos, el carácter transitorio o permanente del déficit y la trayectoria de deuda. El foco debe estar en la sostenibilidad intertemporal, no solo en el déficit anual”.

Los legisladores también creen indispensable la participación del CFA. El diputado Jorge Alessandri (UDI) recuerda que el organismo “recomendó muchas veces tener cuidado con el incumplimiento (…), que el déficit iba a ser mayor que el proyectado, que los ingresos iban a ser menores. Por lo tanto, con la pega del CFA, más una auditoría por ministerio, se puede hacer una programación que deje a Chile con menos deuda, creciendo más y recaudando más”.

