Futuro ministro Poduje promete cerrar crisis del megaincendio en 15 meses y desata choque con autoridades regionales

La reconstrucción tras el megaincendio en la Región de Valparaíso se transformó en un nuevo foco de tensión política, justo cuando faltan menos de dos semanas para el cambio de mando. El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que su gestión buscará cerrar el proceso en un plazo de 15 meses.

Según publica El Mercurio de Valparaíso, la propuesta generó reparos inmediatos desde la actual administración regional. La seremi de Vivienda, Belén Paredes, advirtió que cumplir ese objetivo “es bastante complejo”, recordando que como gobierno “recién estamos cerrando el proceso del 2010 y del 2014”.

Poduje respondió con dureza: “Con la actual conducción no alcanzamos la meta”, adelantando que pondrá “a otra persona a cargo”.

Además, pidió a la autoridad regional “por favor, no asustar más a los vecinos”, subrayando que los afectados ya han enfrentado suficientes dificultades.

El futuro titular del Minvu detalló que su estrategia contempla herramientas que, según él, no han sido utilizadas: “Nosotros vamos a usar todas las herramientas que los actuales funcionarios no usaron por desconocimiento o por flojera, que permiten eliminar todas las inhabilidades, asignar viviendas por compra pública, usar los subsidios nominados y alinear todos los programas que tenemos de emergencia”.

Añadió que, “dado que las viviendas ya cuentan con permisos, no sería necesario tramitar nuevas autorizaciones”.

Las críticas de Poduje encontraron eco en el Congreso. El diputado reelecto del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, acusó al gobierno de intentar “tapar su propia incompetencia” y sostuvo que no es aceptable que se plantee la imposibilidad de avanzar con mayor rapidez.

En la misma línea, el diputado electo Luis Pardo (RN) calificó como “lamentables” los dichos de la seremi, cuestionando que a más de dos años del siniestro la entrega de viviendas no supere el 10% del total.

También reprochó que la autoridad regional “insiste y persevera en el error” al sostener que la normativa impide flexibilizar procesos en contextos de catástrofe.

Respecto a la conducción de la Seremi de Vivienda, Poduje aseguró que aún no define quién quedará a cargo: “No sé quién va a ser, pero ciertamente es todo lo contrario a lo que hemos visto hoy día”.

Según dijo, buscan “una persona competente, con criterio profesional y con empatía con los vecinos, que haga la pega, que es justamente lo que no ha pasado en este periodo”.

En paralelo, desde hace semanas circula el nombre del arquitecto Marcelo Ruíz como posible designado.

