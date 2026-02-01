Futuro ministro Poduje atribuye inundaciones en Maipú a la falta de colectores de aguas lluvias

Las inundaciones que afectaron a Maipú tras el reciente temporal abrieron un debate sobre la infraestructura de aguas lluvias en la comuna.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, planteó que la principal hipótesis apunta a la falta de colectores en el eje de Camino a Melipilla, y adelantó que trabajará en coordinación con el alcalde Tomás Vodanovic para analizar el origen del problema.

En conversación con Meganoticias, Poduje subrayó la necesidad de identificar la causa estructural: “Lo más importante es detectar el origen del problema. Puede ser la falta de colectores de aguas lluvias y, si es así, las inversiones son mucho mayores”.

El arquitecto recordó que la construcción de colectores ha estado prácticamente detenida por décadas. “Hace décadas que no hemos avanzado en la construcción de colectores de aguas lluvias, entonces esa es una obra que nos puede tomar dos o tres años”, indicó.

Mientras se evalúa una solución de largo plazo, el futuro secretario de Estado planteó medidas inmediatas: “Como plan de contingencia hay que ver la situación de bombeo, es decir, de qué forma podemos evitar que el agua se aposente en los condominios afectados”.

Poduje agregó que ya inició gestiones con el municipio. “Me voy a poner en contacto con el alcalde Vodanovic para ver cuál es el origen del problema. Aún no lo hemos chequeado, pero me cuadra lo que dice el alcalde”, sostuvo, apuntando a que la solución definitiva pasa por dotar de colectores de aguas lluvias a la Ruta Camino a Melipilla.

Por su parte, el alcalde Tomás Vodanovic descartó que el Canal Santa Marta se haya desbordado y atribuyó la emergencia a la ausencia de colectores en el sector. “Lo convierte en un río cada vez que llueve”, afirmó.

PURANOTICIA