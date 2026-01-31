Futuro ministro Jorge Quiroz califica de “grave” déficit estructural cercano al 3%

El nuevo balance fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric volvió a generar inquietud en el equipo económico del Presidente electo, luego de confirmarse un nuevo incumplimiento de la meta fiscal comprometida por la actual administración.

Desde la Oficina del Presidente Electo, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como preocupantes las cifras oficiales y sostuvo que el escenario heredado configura un problema mayor. “Estamos en una emergencia económica y lo que está ocurriendo no es normal”, afirmó.

Las declaraciones se producen tras el reporte fiscal entregado por el Ejecutivo, donde el actual titular de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que el déficit estructural bordeará el 3%, marcando así el tercer año consecutivo sin cumplir la meta comprometida.

En ese contexto, Quiroz señaló que el nivel del déficit “es alarmante y grave”, y explicó que el tema fue llevado al comité político. “2,8 puntos de déficit es preocupante”, sostuvo, remarcando que confirma una “cruda realidad” sobre el manejo de las finanzas públicas.

El futuro ministro agregó que la magnitud del desbalance fiscal es excepcional. “No es normal que un país como Chile gaste más de lo que gana en una magnitud de diez mil millones de dólares”, dijo, comparando esa cifra con “aproximadamente dos veces el BancoEstado”.

Pese a lo anterior, Quiroz intentó transmitir tranquilidad, asegurando que el equipo entrante ha trabajado anticipadamente en el tema. “Los chilenos pueden estar tranquilos… vamos a presentar un plan detallado, integral y serio para devolverle al país la disciplina fiscal”, sostuvo.

Finalmente, el futuro jefe de Hacienda advirtió sobre el impacto institucional de la situación, señalando que se ha producido un “desprestigio de la Dirección de Presupuesto”, y reiteró que buscarán recuperar la certeza económica “para devolverle la esperanza a los compatriotas”.

