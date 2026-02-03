Futuro ministro García Ruminot advierte sobre "amarres" de funcionarios: "También en La Araucanía tengo casos"

Las denuncias por supuestos “amarres” en cargos públicos marcaron nuevamente la discusión política. La semana pasada, el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó que el Gobierno saliente estaría “llenando cargos a última hora” antes del cambio de mando.

Y el senador de Renovación Nacional y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, también reconoció que el problema no se limita a los concursos ya conocidos.

“No solo están ahí, hay en muchos lugares y yo también en La Araucanía tengo casos”, afirmó, agregando que “hay que llegar a revisar por eso”.

Según informó La Segunda, uno de los focos de estos nombramientos se encuentra en el Ministerio de Defensa, específicamente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, dirigida por Galo Eidelstein (PC).

También hay cuatro designaciones realizadas el 1 de diciembre, según el Portal de Transparencia. Roberto Quevedo asumió como jefe de Presupuesto con una renta de $7.030.512; Daniela Carrión quedó a cargo de Gestión de Recursos Humanos con $4.681.496; Viviana Ambler fue nombrada jefa de Atención Ciudadana con $6.364.356; y Fabiola Montecinos pasó a liderar Auditoría Interna con un sueldo de $6.871.510.

Y de acuerdo con el portal Empleo Público, se abrieron concursos para dos jefaturas -el Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Políticas Institucionales- con sueldos brutos de $4.275.689. Los procesos comenzaron el 16 de diciembre y se extenderán hasta el 17 de febrero.

PURANOTICIA