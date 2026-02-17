Futuro ministro García cuestiona “amarres” del Gobierno: "Hay un afán de querer dejar instaladas a personas"

El futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió a los denominados "amarres" del Gobierno.

En conversación con Tele13 Radio, García Ruminot manifestó su preocupación por lo que calificó como "amarres" en cargos estratégicos antes del 11 de marzo.

El actual senador afirmó que "uno se da cuenta de que lo que hay es un afán de querer resolver y dejar instaladas a personas que son afines al actual Gobierno. Lo de Fuerzas Armadas es más claro todavía. (...) Hay cargos que ellos debieran simplemente, por una buena administración, ser resueltos por el próximo Gobierno".

En esta línea, comentó que le "parece que dentro del Ministerio de Defensa particularmente hay sensibilidades que durante la administración del Presidente Boric no se han respetado" y planteó que decisiones de gran trascendencia se tomen bajo "común acuerdo" durante la transición.

Por otro lado, el próximo titular de la Segpres abordó la situación fiscal y lamentó la gravedad del déficit estructural. "Ya llevamos 12 años con desequilibrio fiscal. Estamos con una deuda enorme que genera pago de intereses por más o menos USD $4.000 millones anuales. Chile tiene que recuperar ese sentido de austeridad, de responsabilidad, ahorrar en lo que es posible ahorrar", añadió.

En cuanto a la continuidad de políticas públicas de largo plazo, el futuro ministro descartó dar pie atrás en beneficios sociales instalados, pero llamó a la responsabilidad financiera.

Respecto al proyecto de fin al CAE, García Ruminot sostuvo que "el proyecto del Gobierno para fin al CAE ha sido revisado detalladamente por el ministro (Jorge) Quiroz y es un proyecto que curiosamente se presentó para disminuir el gasto fiscal y producir ahorro fiscal. La conclusión a la que hemos llegado es que los números no dan. No dan. No sigamos impulsando iniciativas que no están debidamente financiadas".

