Futuro Ministro del Interior se reúne con UDI para definir prioridades del próximo gobierno

En el marco de las definiciones previas al cambio de mando, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), sostuvo una reunión con la directiva y la comisión política de la Unión Democrática Independiente, instancia en la que abordó las prioridades del próximo gobierno y el rol que tendrá el partido tras la llegada de José Antonio Kast a La Moneda el próximo 11 de marzo.

La cita se realizó en la sede de la UDI, en Providencia, luego de que Alvarado participara en el encuentro de traspaso con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Según trascendió, el diálogo estuvo centrado en el escenario político y social que enfrentará la nueva administración.

Al término de la reunión, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, sostuvo que el diagnóstico compartido fue complejo. “La actual situación es muy dura, muy difícil, y por eso los problemas de los chilenos no se van a poder resolver de un minuto a otro”, señaló. En esa línea, afirmó que se conversó sobre la necesidad de trabajar con una visión de mediano y largo plazo, comprometiendo a la colectividad a actuar en equipo y con lealtad hacia el Ejecutivo entrante.

De acuerdo con asistentes a la cita, Alvarado transmitió dos mensajes centrales a la dirigencia. Por una parte, destacó la importancia del pragmatismo y la capacidad de adaptación para gobernar en contextos complejos. Por otra, llamó a mantener expectativas realistas sobre los resultados del nuevo gobierno, advirtiendo que no todos los cambios podrán concretarse de inmediato durante los primeros meses de gestión.

PURANOTICIA