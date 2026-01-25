Futuro ministro del Interior promete aplicar “la ley sin complejos” ante desórdenes

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a lo que será su gestión durante el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, destacando que su foco estará puesto en la coordinación del Estado y el resguardo del orden público.

En conversación con El Mercurio, Alvarado explicó que Kast le solicitó “conducir las emergencias”, lo que implica fortalecer la coordinación política del gobierno, asegurar que las instituciones funcionen con eficiencia y que las decisiones presidenciales se implementen de forma coherente en el territorio.

Respecto al escenario político que enfrentará la nueva administración, el futuro secretario de Estado sostuvo que “todas las señales” indican que existirán más de una oposición, mencionando una desde la Social Democracia, crítica pero con disposición a acercamientos, y otra más distante y confrontacional, representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En cuanto a lo ocurrido durante el estallido social de 2019, Alvarado fue enfático al señalar que el gobierno entrante será claro: “no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia”, recalcando que se aplicará “la ley sin complejos”, aunque reconociendo el derecho a manifestarse dentro del marco legal.

Finalmente, Alvarado aseguró que buscará que el Estado recupere el orden y la unidad de propósitos, enviando un mensaje directo a la ciudadanía: “este gobierno los va a escuchar y va a actuar”, con presencia en regiones y comunas donde muchas veces el Estado ha llegado tarde o ha estado ausente, comprometiendo que se tomarán decisiones y se ejecutarán.

