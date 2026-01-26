Futuro ministro de Obras Públicas enfatiza la importancia de la prevención y del trabajo coordinado ante incendios forestales

El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, abordó la situación por los incendios forestales y las medidas necesarias para enfrentar de mejor forma una nueva temporada de estos siniestros.

En conversación con Duna, señaló que "hay mucho que se puede hacer en prevención, sobre todo viendo los factores que son bien predecibles de la cantidad de combustible y los años secos como estos que vienen”.

En esta línea, sostuvo que la respuesta frente a los incendios no puede ser solo centralizada y destacó la relevancia del despliegue territorial y la articulación local.

“Es clave estar en terreno, trabajar con los alcaldes y gobernadores, pero también la colaboración público-privada”, precisó el futuro secretario de Estado.

Por otro lado, Arrau comentó sobre una eventual baja en las tarifas de peajes y pórticos de las autopistas urbanas. “Es un camino largo que habrá que estudiar, pero es uno de los objetivos, efectivamente hay que rebalancear esto”, indicó.

Junto con ello, apuntó a la necesidad de observar el impacto de estos cobros en los hogares. “Efectivamente, las cuentas de cobro de las autopistas urbanas versus el ingreso familiar es algo que hay que observar”, precisó.

