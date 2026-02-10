Futuro ministro Arrau responde a Presidente Boric por alusión a Kast: "También es una batalla cultural llegar temprano a la oficina"

El próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió a la crítica del Presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast por sus declaraciones contra el feminismo, animalismo, ambientalismo e indigenismo durante su gira por Europa

Durante la promulgación de la Ley Chile Cuida, el Mandatario señaló que “cuando alguien habla de la batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural", dijo, apuntando al sistema de cuidados.

Consultado Arrau por los dichos de la primera autoridad del país señaló que “esos temas lo responderán las personas encargadas. Yo lo único que le puedo decir es que también es una batalla cultural estar trabajando".

"Trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos y ahí, desde la obra pública, aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad de llegar a la hora y de hacer la pega como corresponde", señaló.

La respuesta del futuro ministro asoma como un nuevo cruce entre el Gobierno saliente y el electo, en medio del proceso de traspaso de mando.

