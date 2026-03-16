Futuro director de Migraciones anuncia fiscalización y sanciones a empresas que contraten extranjeros irregulares

El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, adelantó las líneas de acción que marcarán su gestión.

En entrevista con radio Agricultura, reconoció la magnitud del desafío y la presión política que enfrentará: “Esto ha sido una de las cosas más complejas, más difíciles que se me ha planteado, pero yo feliz de poder colaborar al presidente Kast”.

Uno de los puntos más críticos es la ejecución de las 37.564 expulsiones de migrantes irregulares que quedaron sin concretarse durante el Gobierno de Gabriel Boric.

Además, Sauerbaum cuestionó la falta de avances: “No podemos seguir aceptando que tengamos a más de 37.000 personas con resoluciones y expulsiones dictadas, y obviamente no se ejecutan y no se haga nada”.

El costo del proceso es otro obstáculo. Según explicó, expulsar a cada persona implica cerca de 3 millones de pesos, lo que obliga a contar con respaldo parlamentario: “El Congreso nos va a tener que aprobar seguramente mayores recursos para esto”.

Otro punto abordado por el exdiputado y futuro director de Migraciones es la necesidad de lograr acuerdos a nivel de la diplomacia para sortear este problema.

Sauerbaum destacó la cooperación de países como Bolivia y Colombia, pero advirtió que el mayor desafío está en Venezuela, que concentra cerca de la mitad de los casos: “Fíjense que de los 37.000, alrededor de la mitad son venezolanos”.

Subrayó que será indispensable la disposición de Caracas: “Tenemos que tener la disposición de Venezuela de aceptar a la gran cantidad de personas que están hoy día ilegales en Chile”.

NACIONALIZACIONES PENDIENTES

Además, el futuro director reveló un volumen inédito de trámites de nacionalización pendientes: más de 120.000 solicitudes, de las cuales 23.000 estaban listas para firma.

“Hay más de 120.000 trámites de nacionalización que no se han terminado, pero hay 23.000 que quedaron listas para firma”, señaló, calificando la situación de “extraña” y anunciando que se investigará por qué no se completaron. “O sea, con todos los trámites hechos, listas para poder ser solamente firmadas por el subsecretario del Interior”, detalló.

MAYOR FISCALIZACIÓN

Sauerbaum anunció que su gestión incluirá fiscalización y sanciones a empresas que contraten migrantes irregulares. Recordó que existe un proyecto de ley para tipificar el ingreso ilegal como delito y criticó que hoy se permita trabajar sin regularización, incluso con RUT provisorios para cotizar en AFP.

“No podemos seguir aceptando incentivos perversos”, advirtió, señalando que el colapso de servicios en el norte refleja el impacto de beneficios sociales otorgados a personas sin papeles.

Al finalizar, el próximo director del Sermig aseguró que la entidad dejará de ser pasiva: “Vamos a salir a la calle a fiscalizar junto con la PDI, Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo”.

De esta manera, su gestión se enfocará en tres frentes: expulsiones pendientes, nacionalizaciones atrasadas y control laboral de migrantes irregulares.

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