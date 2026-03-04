Futura vocera Sedini, acusa “mala fe” por cable chino y tensiona relación entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

La futura ministra de la Secretaría General de gobierno, Mara Sedini, abordó el quiebre entre el mandatario electo, José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric tras la polémica por el cable submarino chino.

En conversación con Duna, Sedini afirmó que "no había ninguna estrategia tratando de quebrar las bilaterales. Ha habido un esfuerzo enorme de generar un buen traspaso".

Y aseguró que "en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric intentaron pasar gato por liebre (...) Hubo mala fe".

En cuanto a la fallida reunión de este martes entre el presidente electo y el jefe de Estado, la futura ministra sostuvo que el objetivo del encuentro era despejar dudas y revisar antecedentes. “Fuimos a hacer lo responsable, a conocer los antecedentes (...) Valía la pena que el Presidente aclarara sus declaraciones. No es una locura que se pida la verdad”, añadió.

Respecto al actuar de Kast, Sedini mencionó que "no recibió la información de que lo estaba llamando el presidente Boric, no contesta el teléfono a números que no conoce (...) Pero si nos quedamos en quién contestó y quién no estamos reduciendo algo tan importante a algo de un momento".

“Cuando estás a punto de asumir y ves este tipo de conductas dices nos vamos a ir a sentar a que nos vuelvan a decir lo mismo, nos vuelvan a esconder información y más encima nos digan que nosotros somos parte”, indicó.

En ese sentido, argumentó que "parte de un traspaso responsable es permitir que el gobierno siguiente traiga a su gente, cuando eso no se va cumpliendo y falta información, lo que hace es entorpecer".

En cuanto a los antecedentes entregados por la administración saliente, la futura secretaria de Estado dijo que "hay mucho que revisar (...) Vamos a hacer una auditoría al llegar y veremos si es consecuente la información que se nos entregó".

Sobre el cable submarino, Sedini aseveró que “es emblemático, que no se haya mencionado en las múltiples bilaterales del Ministerio de Transporte, muestra una falta de transparencia gigante”, afirmó.

Además, apuntó a que las "alertas de Estados Unidos fueron solo a este Gobierno” y que "el presidente Boric, que era el responsable, no le puso el foco. Pongamos las responsabilidades donde tienen que estar y dejemos de desviarlo".

La futura vocera se refirió a las declaraciones del ministro Alvarado sobre el conocimiento presidencial del tema. “Cuando el ministro Alvarado dice que el presidente no conoce del cable chino, es porque no sabe los detalles de la gravedad del asunto. Un titular no implica nada”, agregó.

Finalmente, recalcó que la controversia "no puede depender de un llamado telefónico. Esto tiene que depender de una agenda de responsabilidad del Gobierno actual".

