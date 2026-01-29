Futura Vocera de Gobierno Mara Sedini descarta polémica por conversaciones entre Kast y exfiscal Steinert

La futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica generada luego que en una entrevista asegurara que las conversaciones entre la exfiscal Trinidad Steinert y el presidente electo, José Antonio Kast, datan de hace “un buen tiempo”.

En conversación con Tele13 Radio, Sedini señaló que "ayer el Presidente Electo se refirió. Es una polémica artificial que de verdad no tiene cabida. La conversación que tuvo fue hecha en los tiempos que corresponden y no hay ninguna alteración con el Ministerio Público, así que yo creo que más bien es una polémica artificial que no da para más”.

En esta línea, manifestó que “el Presidente dio los lineamientos, dijo cómo habían ocurrido las conversaciones y yo creo que lo importante es quedarse con lo que el Presidente Electo dice. Dijo que había sido en el momento adecuado, unos días antes y sin ningún tipo de intervención al Ministerio Público”.

Por otro lado, comentó sobre la importancia de la reunión que va a sostener Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y afirmó que para el mandatario electo "es muy importante poder estrechar lazos con todos los presidentes de la región y también de otros lados, porque hoy día, más allá del presidente Bukele, muchos de los problemas que tenemos en Chile orientados a la seguridad, el crimen organizado transnacional, la migración irregular, son problemas que vive toda la región".

"Cada uno en su realidad ha tomado distintas medidas para poder enfrentarlos, unas que han funcionado, otras que no. Y lo más importante para el presidente, además de establecer relaciones anticipadas para el 11 de marzo ya poder empezar a hacer acciones internacionales, es poder tomar experiencias y ver qué se puede tomar y qué no para Chile, para nuestra realidad, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y por supuesto nuestro Estado de Derecho", añadió.

