Futura Ministra de Seguridad Pública descarta replicar exactamente el modelo Bukele en Chile: "No se trata de cortar y pegar"

La futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la posibilidad de incorporar en Chile elementos del modelo penitenciario de El Salvador, en el marco del próximo viaje del Presidente electo, José Antonio Kast, a ese país.

La autoridad que asumirá oficialmente el cargo el próximo 11 de marzo marcó distancia de cualquier intento de replicar mecánicamente la experiencia salvadoreña y subrayó la importancia de considerar el marco institucional chileno.

En ese sentido, Steinert afirmó que “no se trata de cortar y pegar”, enfatizando que el análisis del Gobierno entrante apunta a evaluar distintas experiencias internacionales para adaptar aquellas prácticas que puedan ser útiles en el contexto nacional.

“Nosotros estamos viendo y analizando distintas realidades, la idea es llevar a Chile lo mejor de cada una de estas realidades que se han visto en distintos países, respetando el Estado de Derecho de nuestro país“, agregó.

La futura secretaria de Estado acompañó a Kast en su gira por Centroamérica y el Caribe, donde se abordaron políticas de seguridad pública y sistemas penitenciarios. Según explicó el Presidente electo, uno de los objetivos del viaje a El Salvador es profundizar ese intercambio con autoridades locales. “Sería muy importante para nosotros que la Ministra de Seguridad también pueda conversar con el Ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador (Gustavo Villatoro) y conocer cómo se ha ido desarrollando la política carcelaria en el país”, señaló José Antonio Kast.

Cabe hacer presente que para el viernes 30 se contempla una agenda de actividades oficiales, entre ellas una reunión con el presidente Nayib Bukele. Además, desde el equipo del Mandatario electo confirmaron que la comitiva visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para conocer en terreno el funcionamiento de la cárcel y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno salvadoreño.

