Futura ministra de la Mujer se reúne con Antonia Orellana y aborda críticas: “Desde el 11 de marzo podrán evaluar”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió con su sucesora, Judith Marín, ad portas del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Tras el encuentro, la futura secretaria de Estado abordó las críticas sobre su nombramiento y sostuvo que "nuestra gestión comienza el 11 de marzo, y desde el 11 de marzo en adelante podrán evaluar nuestro trabajo".

En cuanto a la reunión con Orellana, Marín señaló que se enfocaron "sobre todo en la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el fortalecimiento, que todavía tiene etapas pendientes, que le va a tocar liderar a a la nueva ministra, de la atención a las mujeres que viven violencia".

"Conocimos un poco más del estado actual del ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros es sumamente relevante", añadió.

Y manifestó que "nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer, esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico, materia laboral".

