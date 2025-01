Furgón queda incrustado en una vivienda tras evadir fiscalización en Lo Prado: conductor fue detenido

Un furgón impactó contra el frontis de una casa en la comuna de Lo Prado, en la región Metropolitana, causando múltiples destrozos después de impactar a otro vehículo que circulaba por el lugar.

El choque del auto contra la vivienda fue captado por las cámaras de vigilancia instaladas en el inmueble, las que dan cuenta de la violencia del impacto.

El furgón había evitado un control vial de Carabineros minutos antes, luego de lo cual circuló a alta velocidad por varias cuadras impactando a un vehículo particular, lo que luego por proyección lo llevó a destruir prácticamente todo el antejardín de la vivienda.

En el vehículo accidentado viajaba una madre y su hijo, quienes transportaban tomates que habían adquirido en el Mercado Mayorista Lo Valledor, según la información preliminar.

Los ocupantes fueron trasladados hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, mientras que el conductor del otro vehículo que fue chocado también quedó con lesiones.

"Me llamó y me dijo 'me chocaron, me chocaron, me hicieron tira el auto' y se cortó la llamada. Me vine inmediatamente de Ñuñoa para acá y cuando llegué estaba tirado en el suelo, lo estaban estabilizando, tenía una pierna herida", relató un amigo de la víctima.

En la casa afectada estaba su propietaria junto a su madre y una hermana al momento del accidente.

"Sentí el estruendo muy fuerte, pensé que venía un terremoto, pero cuando vi el furgón adentro fue horrible", dijo la mujer al medio.

"Fue el susto más grande que hemos tenido. Siempre ha habido choques aquí, pero esta vez fue muy grande", sostuvo, indicando además que no hubo heridos en su grupo familiar.

Cabe señalar que se constató que el vehículo no contaba con su placa patente, además, el conductor quedó en calidad de detenido.

